Группировка "Центр" сообщает об отражении новой попытки ВСУ выйти из окружения в Доброполье

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Российские войска в течение суток пресекли попытку украинских сил прорвать окружение в районе города Доброполье, заявил начальник пресс-центра группировки "Центр" Александр Савчук.

"В Доброполье подразделения 51-й армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в западной и восточной частях города. Пресечена попытка противника прорвать кольцо окружения из района населенного пункта Первомайское",- сообщил Савчук в субботу.

По его данным, в данном районе уничтожено за сутки более 35 украинских военных.

Савчук сообщил, что подразделения группировки войск "Центр" в течение суток улучшили тактическое положение.