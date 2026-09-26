Трамп планирует возобновить удары по Ирану после ноябрьских выборов

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп не намерен принимать иранское предложение о прекращении огня и настроен на возобновление ударов по Ирану после промежуточных выборов, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных американских официальных лиц.

"Президент Трамп отверг иранское предложение о семидневном прекращении огня и сообщил своим помощникам, что ожидает возобновления ударов по Ирану после ноябрьских промежуточных выборов", - пишет газета.

По ее информации, Трамп не верит в готовность Тегерана заключить устраивающее американскую сторону соглашение.

В то же время, газета отмечает, что позиция Трампа вполне может измениться за ближайшие недели. Также на нее могут повлиять результаты выборов.

The Wall Street Journal добавляет, что пока неясно, какой может быть масштаб новых американских ударов.

Американские СМИ подчеркивает, что стороны, тем не менее, продолжают контактировать через посредников, в том числе - по теме иранской ядерной программы.

Ранее иранская сторона предложила США семидневное прекращение огня. Согласно предложению, за этот срок США следует среди прочего снять морскую блокаду с Ирана. Тегеран, в свою очередь, восстановил бы движение судов через Ормузский пролив. Планировалось, что после выполнения таких шагов стороны смогли бы возобновить переговоры по наиболее острым спорным вопросам.

Промежуточные выборы в США состоятся 3 ноября 2026 года.