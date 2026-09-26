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Минобороны РФ заявило о нейтрализации 645 дронов ВСУ за ночь

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Российские военные с 20:00 пятницы до 8:00 субботы перехватили и уничтожили 645 украинских беспилотников самолетного типа, заявили в Минобороны РФ.

По информации ведомства, дроны нейтрализованы над территориями Московского региона, Астраханской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тульской областей, Краснодарского края, Ставропольского края, Республики Крым, над Черным и Азовским морями.

Хроника 24 февраля 2022 года – 26 сентября 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны РФ Ставрополь Ростов Крым
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