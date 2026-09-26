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Уголовное дело по факту гибели работников на месторождении возбуждено в Якутии

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Уголовное дело возбуждено в Якутии по факту гибели работников на Эльгинском угольном месторождении, сообщает региональное управление СКР.

"Следственными органами СК России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц) по факту гибели работников на угольном месторождении в Нерюнгринском районе", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел во время сварочных работ на резервной насосной станции. Произошло воспламенение, из-за которого погибли несколько человек.

На месте происшествия работают следователи и криминалисты, которые выясняют все обстоятельства произошедшего.

Нерюнгри Якутия СКР
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Уголовное дело по факту гибели работников на месторождении возбуждено в Якутии

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