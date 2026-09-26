Камчатский вулкан Шивелуч выбросил столб пепла на высоту 8,6 км

Архивное фото Фото: Камчатский филиал ФГБУН ФИЦ ЕГС РАН/ТАСС

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Вулкан Шивелуч, извергающийся на Камчатке, в субботу утром выбросил столб пепла на высоту до 8,6 км при высоте самого вулкана 3,2 км, сообщает Камчатская группа наблюдения за вулканическими извержениями (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН.

"Пепловый шлейф распространяется в западном направлении от вулкана, вглубь полуострова", - говорится в сообщении.

В Тигильском муниципальном округе возможно выпадение незначительного количества вулканического пепла.

Для Шивелуча установлен оранжевый код авиационной опасности.

Ранее из-за пеплового выброса было незначительное выпадение пепла в поселках Ключи, Козыревск Усть-Камчатского муниципального округа и Лазо и Таежный Мильковского муниципального округа.

Шивелуч - самый северный действующий вулкан Камчатки, расположенный в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского округа, где проживают около 5 тыс. человек. Это один из крупнейших вулканов Камчатки.