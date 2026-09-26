Прокуратура Кубани контролирует соблюдение прав граждан после атаки БПЛА

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - В Краснодарском крае прокуратура контролирует соблюдение прав граждан в связи с атакой беспилотников в Северском районе, сообщает прокуратура Краснодарского края в субботу.

"Органы прокуратуры края контролируют соблюдение прав граждан в связи с атакой беспилотных летательных аппаратов. Обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания помощи жителям", - говорится в сообщении.

Контроль за ситуацией осуществляет руководство краевой прокуратуры.

Для оперативного приема жалоб и оказания правовой помощи в прокуратуре организована горячая линия: тел.+7 (918) 140-11-32.

Ранее сообщалось, что ночью 26 сентября в результате атаки БПЛА в Северском районе Краснодарского края начались пожары на двух предприятиях, есть погибшие и пострадавшие.