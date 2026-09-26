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Один человек погиб, трое ранены при атаках дронов в Белгородской области

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Один мирный житель погиб, еще трое пострадали при ударах украинских дронов в Белгородской области, сообщил оперативный штаб региона в субботу.

"В Грайворонском округе в селе Санково с беспилотника сброшено взрывное устройство по территории предприятия. От полученных травм мужчина скончался на месте", - говорится в сообщении.

Также в результате атаки дрона в городе Грайворон мужчина получил осколочные ранения волосистой части головы и спины. Пострадавшему оказали помощь в местной больнице, после чего он был отпущен на амбулаторное лечение.

В Шебекинском округе в селе Сурково от удара FPV-дрона по автомобилю пострадали супруги. Бойцы самообороны доставили мужчину и женщину с осколочными ранениями локтевого сустава и голени в Шебекинскую ЦРБ.

Кроме того, в селе Ясные Зори Белгородского округа дрон атаковал многоквартирный дом, вследствие чего повреждены окна и балконы.

Белгородская область
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