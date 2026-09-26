Три человека погибли из-за падения обломков беспилотников на Кубани

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - В Северском районе из-за падения обломков БПЛА погибли три человека, а также двое пострадали, сообщил оперативный штаб Краснодарского края в субботу.

"Возгорания на территории предприятий ликвидированы", - говорится в сообщении.

Произошли обрывы проводов на железнодорожной сети. На данный момент движение поездов восстановлено.

Без электроэнергии находятся около 26 тысяч жителей. Проводятся ремонтные работы.