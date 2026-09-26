Вероятной причиной взрыва на месторождении в Якутии назвали разгерметизация водного резервуара

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Причиной взрыва на Эльгинском угольном месторождении в Нерюнгринском районе Якутии могла стать разгерметизация резервуара для воды насосной станции, сообщила "Интерфаксу" компания "Эльгауголь".

"Сегодня произошла аварийная ситуация на резервной насосной станции вблизи Эльгинского месторождения, эксплуатируемой подрядной организацией. По предварительной информации, происшествие могло быть связано с разгерметизацией резервуара для воды насосной станции", - говорится в сообщении.

Также, по сообщению компании, инцидент произошел не на основном производственном комплексе, на резервной водяной насосной станции, которая находится в зоне ответственности подрядной организации. Более того, сам объект не относится к основному производственному комплексу.

В настоящее время на месте происшествия проводят работы по ликвидации последствий аварии, угрозы для сотрудников основного производственного комплекса на территории месторождения нет.

Как сообщалось, взрыв на территории Эльгинского угольного месторождения произошел в Якутии, есть погибшие. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Выясняются все обстоятельства инцидента.