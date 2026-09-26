Кабмин выделил дополнительно 1,2 млрд рублей на программу социальной газификации

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда кабинета министров дополнительно 1,2 млрд рублей для реализации программы по подключению домов льготных категорий граждан к газовым сетям, средства будут распределены между регионами, говорится в сообщении, опубликованном на сайте правительства.

"Федеральные субсидии на условиях софинансирования получат 56 субъектов, заявивших о такой потребности. С их помощью более чем 13 тысячам семей, имеющих право на льготы, будут предоставлены средства на приобретение оборудования и проведение работ по подключению домов к газовым сетям", - отмечается в сообщении.

Подчеркивается, что данную поддержку от государства получают многодетные родители, люди с невысокими доходами, ветераны Великой Отечественной войны, участники специальной военной операции и члены их семей, инвалиды I группы, а также граждане, ухаживающие за детьми-инвалидами.

В правительстве сообщили, что принятое решение Мишустин анонсировал на совещании с вице-премьерами 21 сентября.