В Госдуме девятого созыва будет 34 комитета и четыре комиссии

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - В составе Госдумы девятого созыва будет работать 34 комитета и четыре комиссии, будет сформировано пять фракций, заявил председатель временной депутатской рабочей группа по подготовке первого заседания Госдумы 9-го созыва Виктор Пинский.

"В этом созыве в Государственной Думе будет работать четыре постоянные комиссии, 34 комитета. Также мы запросили информацию политических партий по регистрации фракций в Государственной Думе. Их будет пять", - сказал Пинский журналистам в субботу.

Ранее президиум Генсовета "Единой России" выдвинул кандидатов от партии парламентского большинства на должности руководителей 20 думских комитетов. Представители других парламентских партий намерены определиться с кандидатами на посты глав комитетов в ближайшие дни.