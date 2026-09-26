Военные РФ за сутки сбили 1222 украинских беспилотника

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Российские военнослужащие в течение суток сбили 1222 украинских беспилотников, нанесли поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, заявили в Минобороны России в субботу.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты четыре управляемые авиационные бомбы, два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США и 1222 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение объектам транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, цехам производства и местам хранения беспилотных летательных аппаратов и комплектующих к ним", - сообщили в ведомстве.

По данным Минобороны, удары также нанесены по пунктам временной дислокации украинских подразделений в 152 районах.