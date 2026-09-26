Минобороны РФ сообщило об уничтожении подразделений ВСУ на западе и востоке Доброполья

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Группировка войск "Центр" ведет уничтожение подразделений ВСУ в западной и восточной частях Доброполья (ДНР), попыток прорыва из окружения украинская армия не предпринимала, заявили в Минобороны России в субботу.

"В Доброполье Донецкой Народной Республики подразделения 51-й общевойсковой армии продолжают уничтожение окруженных формирований ВСУ в западной и восточной частях города. В течение суток противник попыток прорыва из окружения не предпринимал", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, потери ВСУ составили до 40 военнослужащих.

Группировка войск "Центр" улучшила тактическое положение, нанесла удары по семи украинским бригадам в районах восьми населенных пунктов ДНР, сообщили в министерстве.

По данным Минобороны РФ, всего в зоне ответственности группировки войск "Центр" потери ВСУ составили до 415 военнослужащих, четыре боевые бронемашины, 11 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы.