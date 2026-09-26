Четыре человека погибли от ударов ВСУ по ЛНР за сутки

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Украины за прошедшие сутки атаковали 12 муниципалитетов Луганской Народной Республики, в результате погибли четверо мирных жителей, еще пятеро получили ранения, сообщил глава региона Леонид Пасечник.

"На автодороге Новоайдар - Северодонецк вражеский БПЛА атаковал рейсовый автобус. Ранения получили 17-летняя девочка и ее мама, серьезно пострадала 74-летняя женщина. Медики до последнего боролись за ее жизнь, но спасти не удалось. В Старобельском муниципальном округе беспилотник врага нанес удар по молоковозу, погиб водитель", - написал Пасечник в своем канале в "Максе".

Кроме того, в результате атаки ВСУ на гражданский автомобиль в Троицком муниципальном округе ЛНР погибла семейная пара.

"В Алчевске ВФУ ударили по автомобильной стоянке, ранены 35-летний мужчина и его отец. В Рубежном атакована придомовая территория, пострадала женщина", - добавил глава ЛНР.

Всего, по словам Пасечник, за прошедшие сутки под огонь ВСУ попали 12 муниципалитетов региона.

"Повреждены транспортные средства, жилые дома, гражданская и коммунальная инфраструктура. Необходимые службы и местные власти оперативно ликвидируют последствия вражеских атак. Следователи СУ СК России по ЛНР фиксируют преступления неонацистов. Системами ПВО и силами МОГ над территорией республики уничтожено порядка 50 воздушных целей", - написал глава ЛНР.