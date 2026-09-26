Минобороны РФ заявило об улучшении положения российской армии в зоне СВО

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Группировки войск "Запад" и "Днепр" улучшили положение в зоне спецоперации, "Южная" - заняла более выгодные рубежи, группировка "Восток" - продвигается вглубь украинской обороны, заявили в Минобороны России в субботу.

"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, группировки "Запад" и "Днепр" улучшили положение по переднему краю, "Восток" - продвигается в глубину обороны ВСУ.

Группировка "Восток" в течение суток нанесла удары по четырем бригадам и одному украинскому полку в Днепропетровской и Запорожской областях, потери ВСУ составили: более 275 военнослужащих, три боевые бронемашины и пять автомобилей, сказано в сообщении.

По информации министерства, группировка "Запад" за сутки нанесла поражение механизированной, штурмовой бригадам ВСУ и бригаде теробороны в Харьковской области и ДНР.

"Потери ВСУ составили свыше 220 военнослужащих, танк, бронемашина MaxxPro производства США, 14 автомобилей и станция радиоэлектронной борьбы", - заявили военные.

В Минобороны РФ заявили, что группировка войск "Южная" в течение суток нанесла удары по пяти бригадам и одному полку ВСУ в районах семи населенных пунктов ДНР, потери украинской армии составили: до 160 военнослужащих, 26 автомобилей и артиллерийское орудие.

Группировкой "Днепр" нанесено поражение формированиям механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в Запорожской области, сказали в ведомстве.

"Уничтожены свыше 35 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина и 22 автомобиля", - заявили в Минобороны России.