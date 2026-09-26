Военные РФ ведут бои за три села в Харьковской области

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Российская армия ведет бои за три села в Харьковской области, сорваны две попытки группы ВСУ выйти из окружения, заявило Минобороны РФ в субботу.

"Подразделения группировки войск "Север" продолжают сжимать кольцо окружения формирований ВСУ на северо-востоке Харьковской области и расширять внешнюю зону контроля", - проинформировало министерство.

По его данным, ведутся бои за села Хрипуны, Грачовка и Рубленое в Харьковской области.

"Формирования противника уничтожаются в районах населенных пунктов Нестерное, Шевченково и Варваровка Харьковской области", - заявило Минобороны РФ.

Министерство заявило, что в районе Нефедовки Харьковской области сорваны две попытки выхода из окружения группы из десятка военнослужащих ВСУ.

"Потери ВСУ в кольце окружения составили свыше 50 военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, квадроцикл и пусковая установка реактивной системы залпового огня", - говорится в сообщении министерства.

Минобороны РФ заявило, что нанесены удары по украинским силам в районе населенных пунктов Светличное, Ковали, Морозова Долина, Шаповаловка, Жуков Яр и Великий Бурлук Харьковской области.

По информации министерства, в Сумской области российская армия нанесла удары по ВСУ в районах населенных пунктов Эсмань, Кияница, Вакаловщина и Бояро-Лежачи.

Минобороны РФ заявило, что за сутки в зоне ответственности группировки "Север" Украина потеряла более 245 военнослужащих.

Российские подразделения наступают в направлении города Сумы, заявил накануне командующий группировкой "Север" Евгений Никифоров.