Телевышка, ж/д станция и дома повреждены при атаке на Брянскую область

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил о повреждении инфраструктурных объектов в результате атаки ВСУ.

"В Унечском районе повреждено железнодорожное полотно. Было приостановлено движение двух грузовых поездов Брянск-Унеча и Злынка-Брянск, отменен пригородный поезд сообщением Унеча-Почеп. Задержка в движении двух пассажирских поездов №85 Москва-Новозыбков и №489 Анапа-Минск", - написал Ковальчук в своем канале в мессенджере Макс в субботу.

По его словам, поезд Москва-Новозыбков прибыл на станцию в Почепе, организована доставка пассажиров автобусами до мест следования. Поезд Анапа-Минск проследует объездным путем через Смоленскую область.

"Еще одна атака - по железнодорожной станции в Клинцах. Погибших и пострадавших нет. Поврежден стоящий на путях локомотив грузового поезда. Сотрудники ГУ МЧС России по Брянской области оперативно ликвидировали горение", - сообщил он.

В Новозыбковском городском округе от атаки БПЛА повреждена телевизионная вышка.

"Противник с помощью БПЛА атаковал Брянск - повреждены два частных дома, остекление и фасад многоквартирного дома. К счастью, никто не пострадал. В городе Фокино поврежден многоквартирный дом - остекление и фасад, четыре легковых автомобиля. В результате атаки еще одного беспилотника произошел пожар в пятиэтажном доме, пострадали 10 квартир. Люди целы", - сообщил врио губернатора.