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Два человека погибли в Херсонской области при обстреле кафе

Москва. 26 сентября. INTERFAX.RU - Два человека погибли, еще двое получили ранения в Аскании-Нова (Херсонская область) в результате удара ВСУ по зданию кафе, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в субботу.

"Здание было полностью разрушено. Под завалами спасатели нашли тела двух юных девушек - 2004 и 2006 годов рождения. Еще два человека получили тяжелые ранения: мужчина 1993 года рождения и девушка 2007 года рождения", - написал Сальдо в своем канале в Max.

Кроме того, в населенном пункте Чаплинке дрон ВСУ атаковал грузовой автомобиль с продуктами, погиб мужчина.

Владимир Сальдо Херсонская область
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