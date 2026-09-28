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Нерюнгринская ГРЭС после пожара заработает в полную мощность до конца года

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Полностью возобновить работу Нерюнгринской ГРЭС (НГРЭС) в штатном режиме после пожара планируется до конца 2026 года, сказал глава Якутии Айсен Николаев в ходе прямой линии на канале "Якутия24".

"Восстановительные работы на станции продолжаются. Ремонт второго энергоблока планируется завершить в ближайшие недели. Работы на первом энергоблоке намечены на ближайшие месяцы. До конца года Нерюнгринская ГРЭС полностью начнет работать в штатном режиме", - сказал он.

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По словам Николаева, 26 сентября энергетики запустили на станции третий энергоблок. Это позволило обеспечить штатную подачу тепла в Нерюнгри, Серебряный Бор, Беркакит и Чульман.

Он добавил, что причины аварии выясняются.

Как сообщалось, утром 22 сентября загорелась трансформаторная подстанция на энергоблоке № 1 Нерюнгринской ГРЭС. Пострадал работник предприятия. Пожар был ликвидирован в тот же день.

По информации пресс-службы АО "Дальневосточная генерирующая компания" (ДГК), в которую входит НГРЭС, специалисты провели послеаварийную проверку и установили, что основное оборудование не пострадало.

Нерюнгринская ГРЭС расположена в Южной Якутии, является одной из крупнейших тепловых электростанций Дальнего Востока. На данный момент ее мощность составляет 570 МВт. Основное топливо - каменный уголь Нерюнгринского месторождения. Станция состоит из трех энергоблоков, смонтированных в 1980-х годах.

Нерюнгринская ГРЭС Якутия
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