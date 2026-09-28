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Что случилось этой ночью: понедельник, 28 сентября

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших к утру:

- Дональд Трамп сообщил, что просил Владимира Зеленского снизить интенсивность ударов по российским НПЗ. По его словам, украинский президент ответил, что, "вероятно", так и поступит.

- Работу Нерюнгринской ГРЭС полностью возобновят после пожара до конца 2026 г., сообщил глава Якутии Айсен Николаев. Ремонт второго энергоблока завершат в ближайшие недели.

- Часть жителей Владивостока, Артемовского городского округа и Надеждинского района остались без света и воды из-за аварии на подстанции "Штыково".

- Президент Сербии Александр Вучич ушел в отставку в преддверии выборов. Обязанности главы государства будет исполнять председатель парламента Ана Брнабич.

- Евросоюз разрабатывает предложения, согласно которым Украине, Молдавии, Черногории и Албании будет представлен пошаговый план действий на пути к членству в ЕС, сообщило Politico.

- Делегация Ирана не планирует проводить переговоры с США в Нью-Йорке. Позиция Тегерана была доведена до сведения Вашингтона через катарского посредника и Иран ожидает ответа американской стороны, сообщило агентство IRNA.

- Тейлор Свифт получила новую награду "Лучший режиссер-исполнитель" на церемонии MTV Video Music Awards 2026, став самым титулованным артистом в истории премии. На ее счету более 30 наград.

- Футболисты сборной Португалии со счетом 2:1 победили национальную команду Норвегии во втором туре Лиги наций УЕФА.

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