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"Справедливая Россия" выдвинула кандидатов на посты вице-спикера и глав трех думских комитетов

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Центральный совет "Справедливой России" на заседании в понедельник выдвинул кандидатов на посты вице-спикера и председателей трех комитетов Госдумы.

Так, Александр Бабаков выдвинут на должность зампредседателя Госдумы.

Предложены на должности председателей комитетов: по финансовому рынку – Анатолий Аксаков, по защите конкуренции – Валерий Гартунг, по науке и высшему образованию – Сергей Кабышев.

Лидер "Справедливой России" Сергей Миронов в понедельник проводит первое после выборов в Госдуму заседание Центрального совета партии по видео-конференцсвязи.

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