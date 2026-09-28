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Слуцкий избран руководителем фракции ЛДПР в Госдуме девятого созыва

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий избран руководителем фракции в Госдуме девятого созыва, сообщили журналистам в пресс-службе партии.

"Руководителем фракции единогласно избран председатель ЛДПР Леонид Слуцкий. Заместителями руководителя фракции избраны Андрей Луговой и Мария Харченко", - сообщили журналистам в понедельник по итогам первого организационного собрания фракции ЛДПР в Думе девятого созыва.

На собрании было принято решение об образовании парламентской фракции, утвержден ее состав, добавили в пресс-службе.

Во фракцию вошли 24 депутата: 21 - избранные по федеральному округу, два - избранные по одномандатным округам, а также избранный по одномандатному округу в Ставропольском крае самовыдвиженец Илья Дроздов, подавший заявление о вступлении во фракцию ЛДПР.

Кроме того, на собрании было принято положение о фракции и образованы ее руководящие органы.

ЛДПР Леонид Слуцкий
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