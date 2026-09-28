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Нефтебаза атакована БПЛА в Павловском районе Кубани

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Нефтебаза была атакована беспилотниками в Павловском районе Краснодарского края минувшей ночью, сообщил глава Павловского района Кубани Роман Парахин в своем канале в Мах.

"Сегодня в 03:12 в станице Павловская зафиксирована атака беспилотных летательных аппаратов на территорию нефтебазы. Для организации работ по ликвидации последствий атаки создан муниципальный штаб", - говорится в сообщении.

На месте работают оперативные и экстренные службы, ситуация находится под контролем.

Согласно сообщению, по предварительным данным, жертв и пострадавших нет. Угрозы для жителей населённого пункта нет. В связи с проведением работ по ликвидации последствий происшествия на территории нефтебазы перекрыто движение на нескольких участках улиц в станице.

Ранее оперативный штаб Краснодарского края сообщил, что три района Кубани минувшей ночью подверглись массированной атаке БПЛА. В результате произошли возгорания на территории трех предприятий гражданской инфраструктуры.

Краснодарский край
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