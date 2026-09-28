Отклонены кассации на взыскание с бывших топ-менеджеров "Роснано" 5,6 млрд рублей

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Московского округа отклонил кассационные жалобы на решение нижестоящих инстанций о солидарном взыскании с бывших топ-менеджеров "Роснано" в пользу компании убытков в размере 5,6 млрд рублей.

"Оставить решение (определение) суда первой инстанции и постановление суда апелляционной инстанции без изменения, а кассационную жалобу - без удовлетворения", - говорится на сайте суда.

Девятый арбитражный апелляционный суд 26 мая отклонил жалобы на решение Арбитражного суда Москвы, который 3 апреля удовлетворил иск "Роснано" о солидарном взыскании с бывших топ-менеджеров компании убытков в размере 5,6 млрд рублей.

Подробности слушаний не публикуются - суд 11 июля 2025 года удовлетворил ходатайство "Роснано" о проведении заседаний в закрытом режиме.

Ранее "Интерфаксу" в пресс-службе суда сообщили, что иск удовлетворен ко всем ответчикам, кроме Николая Тычинина.

Иск "Роснано" был подан 31 марта 2025 года, компания тогда ходатайствовала о его рассмотрении в закрытом режиме. "Роснано" хотело взыскать с ответчиков убытки в размере 3,89 млрд рублей и $20,45 млн.

Исковое заявление связано с провальным для "Роснано" проектом гибких планшетов Plastic Logic. Будучи начат в 2009 году для создания производства гибких планшетов и внедрения их в системе образования, он не достиг этой цели. В 2012 году госкорпорация отказалась от запуска завода в России, а все инвестиции направлялись на финансирование деятельности компаний, зарегистрированных в иностранных юрисдикциях. Иск направлен на привлечение к ответственности лиц, принимавших решения о финансировании, говорили "Интерфаксу" в "Роснано".

Вместе с иском "Роснано" подало заявление о принятии обеспечительных мер в виде наложения ареста на денежные средства и иное имущество ответчиков в пределах заявленных исковых требований в размере 5,6 млрд рублей и на ту же сумму - на деньги и имущество близких родственников фигурантов иска.

Заявление компания мотивировала тем, что "непринятие судом обеспечительных мер может затруднить или сделать невозможным исполнение судебного акта в случае удовлетворения заявленных требований, а также в целях предотвращения причинения значительного ущерба заявителю, поскольку АО "Роснано" считает, что ответчики лично либо через их представителей могут принять меры по отчуждению собственных активов".

"Согласно сведениям, размещенным в СМИ, часть ответчиков находится за пределами РФ, в отношении некоторых из них возбуждены уголовные дела. Таким образом, ответчики не заинтересованы в сохранении имущества на территории РФ, и у "Роснано" есть разумные основания полагать, что активы ответчиков в ближайшее время после получения искового заявления могут быть выведены за пределы РФ", - аргументировала госкорпорация.

С учетом суммы заявленных требований, сложности фактических обстоятельств и объема документов, приобщаемых в материалы дела, судебный процесс может занять продолжительное время, в течение которого у ответчиков будет возможность распорядиться принадлежащим им имуществом в ущерб истцу, опасалось "Роснано".

Суд согласился с этими доводами.

Однако заявленные "Роснано" меры в виде наложения ареста на денежные средства и иное имущество близких родственников ответчиков в пределах заявленных исковых требований "не в полной мере соразмерны исковым требованиям и субъектному составу участников", решил суд. Прямых или косвенных доказательств относительно наличия имущества и его отчуждения близкими родственниками ответчиков суду не предоставлено, запрашиваемые меры не связаны с предметом искового заявления, поэтому в этой части ходатайство об обеспечительных мерах не подлежит удовлетворению, решил суд.

14 мая 2025 года меры обеспечения были приняты в отношении ответчиков, 27 мая суд отказал в их отмене.