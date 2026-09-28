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В России начнут вакцинацию против ВПЧ среди девочек 12-13 лет со второй половины 2027 г.

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - В РФ со второй половины следующего года планируют начать вакцинацию против вируса папилломы человека (ВПЧ) среди девочек 12-13 лет, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Сегодня мы готовим следующий шаг — это начало вакцинации против папилломавирусной инфекции. Начнем со следующего года проведение всех процедур подготовительных, и я думаю, что во второй половине года мы уже сможем приступить к вакцинации девочек 12–13 лет. Во всяком случае, сейчас мы это прогнозируем, и это на сегодняшний день обеспечено в том числе и производимой отечественной продукцией", - сказал Мурашко на Всероссийском образовательном форуме "Мать и Дитя" в понедельник.

По его словам, новым шагом в диагностике заболеваний, препятствующих репродукции, стало введение с 2025 года на первом этапе репродуктивной диспансеризации исследования на ВПЧ-инфекцию.

Ранее генеральный директор компании "Нанолек" Евгений Баринов сообщил, что отечественная вакцина против ВПЧ "Цегардекс" выпущена в гражданский оборот; первая партия препарата, объем которой составил 30 тыс. доз, поступит в медицинские учреждения в конце сентября.

Вирусы папилломы человека (ВПЧ) - группа распространенных и генетически разнородных ДНК-содержащих вирусов, поражающих эпителий кожных покровов и слизистых оболочек. Наибольшее число ВПЧ-ассоциированных злокачественных новообразований приходится на рак шейки матки (РШМ). В большинстве случаев этот вид рака вызван вирусом.

Вакцинация против ВПЧ снижает заболеваемость и смертность от рака шейки матки. В России РШМ занимает второе место по распространенности среди всех онкологических заболеваний у женщин 15-44 лет и первое место среди причин смертности от онкологии у женщин в возрастной группе до 44 лет.

Более чем у 30% пациенток болезнь выявляется на III-IV стадиях, летальность в первый год после установления диагноза достигает 11,7%. Массовая вакцинация позволит снизить уровень ВПЧ-ассоциированных заболеваний, сохранить репродуктивное здоровье женщин и повысить рождаемость.

Михаил Мурашко
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