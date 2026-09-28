В работу Российской орбитальной станции будет внедрен ИИ

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Искусственный интеллект будет встроен в ключевые системы управления разрабатываемой Российской орбитальной станции, сообщил гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Баканов на пленарном заседании форума "Микроэлектроника 2026".

"Значительная часть операций будет выполняться без участия человека за счет глубокой интеграции искусственного интеллекта в архитектуру станции, что позволит автоматизировать управление оборудованием, анализ данных и оптимизацию работы всех систем", - сообщила пресс-служба госкорпорации.

Эти решения обеспечат высокую автономность РОС, снизят нагрузку на экипаж и повысят безопасность длительных космических миссий.

Одним из примеров применения ИИ на орбите стала интеграция GigaChat для снятия рутины с космонавтов на МКС: "Голосовые записи экспериментов преобразуются в структурированные отчеты. Уже подготовлено более 350 таких материалов".

"ИИ также применяется при обработке изображений дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), подтверждении целевого использования земель и выявлении вырубки леса. Следующим шагом станет перенос этих технологий непосредственно на борт космических аппаратов", - сообщили в госкорпорации.

Развертывание новой орбитальной станции планируется начать в 2028 году.