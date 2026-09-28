Владимир Путин поздравил Сергея Ролдугина с 75-летием

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин поздравил с 75-летием народного артиста России, художественного руководителя Санкт-Петербургского Дома музыки, виолончелиста и дирижера Сергея Ролдугина, отметив что он по праву входит в число выдающихся музыкантов, мастеров отечественного и мирового искусства.

"Блестящий виолончелист и дирижёр, педагог, наставник, организатор, Вы по праву входите в число выдающихся музыкантов, мастеров отечественного и мирового искусства. Особо отмечу Ваше деятельное участие в просветительских, благотворительных проектах и, конечно, ту искреннюю поддержку, которую Вы оказываете молодым талантам, своим ученикам", - говорится в телеграмме президента,.

Путин пожелал Ролдугину здоровья, вдохновения и всего наилучшего.

Поздравление артисту направил и премьер-министр Михаил Мишустин, отметив, что он многое делает для развития отечественной культуры.

"Под Вашим руководством знаменитый Санкт-Петербургский Дом музыки приумножает исполнительские традиции, реализует значимые проекты, помогает молодым людям делать первые шаги на профессиональной сцене, завоёвывать признание зрителей, открывает новые имена", - говорится в телеграмме на сайте правительства.