Путин передал активы Metro во временное управление АО "УК Торг РУС"

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Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин передал активы ритейлера Metro во временное управление АО "УК "Торг РУС".

Соответствующий указ подписан 28 сентября и размещен на официальном портале правовой информации.

Речь идет о передаче долей в ООО "Метро Кэш энд Керри", основном юрлице ритейлера в России (54,45%, принадлежащих Metro Cash & Carry International Holding B.V., и 45,55%, принадлежащих Metro Cash & Carry Russia B.V.), 100% в ООО "Метро Вэрхаус Ногинск" и ООО "Ритейл Проперти 5" (последняя на 90% принадлежит компании Metro Retail Real Estate GmbH, остальное у Metro Properties Holding GmbH).

По данным ЕГРЮЛ, АО УК "Торг Рус" зарегистрировано 8 сентября в Москве, гендиректором компании является Йоханнес Толай, который одновременно возглавляет ООО "Метро Кэш Энд Керри".

Согласно бухотчету за 2025 год, ООО "Метро Кэш энд Керри" по итогам 2025 года сократило чистую прибыль по РСБУ на 32,1% - до 4,4 млрд рублей. Выручка компании увеличилась на 4,1% - до 260,3 млрд рублей.

На сайте компании указано, что по состоянию на 2025 год компания объединяла 91 торговый центр в 51 регионе России.



