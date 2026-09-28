Полномочия главы РФПИ Дмитриева продлены на пять лет

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ о продлении на пять лет полномочий генерального директора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева.

"Назначить Дмитриева Кирилла Александровича генеральным директором Акционерного общества "Управляющая компания Российского Фонда Прямых Инвестиций" сроком на пять лет", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Документ вступает в силу с 17 января 2027 года.