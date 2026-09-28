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Российское юрлицо Metro сообщило, что продолжает работу в штатном режиме

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Российское юрлицо Metro на фоне передачи во временное управление компании АО "УК Торг Рус" продолжает работу в штатном режиме, выполняя все обязательства перед поставщиками, клиентами и сотрудниками.

"Компания продолжает работу в штатном режиме, все операционные процессы остаются без изменений. Все обязательства перед поставщиками, клиентами и сотрудниками выполняются в штатном режиме. Компания продолжает обеспечивать поддержку более чем 300 тыс. профессиональных клиентов и более 7 млн покупателей торговых центров и онлайн-витрин компании, развивая профессиональный ассортимент, СТМ и экосистему", - говорится в сообщении компании в соцсетях.

Президент Владимир Путин 28 сентября передал во временное управление АО "УК "Торг Рус" компании ООО "Метро Кэш энд Керри", ООО "Метро Вэрхаус Ногинск" и ООО "Ритейл Проперти 5".

Гендиректором АО УК "Торг Рус" является Йоханнес Толай, который одновременно возглавляет ООО "Метро Кэш Энд Керри", основное юрлицо Metro в России.

Metro Владимир Путин Йоханнес Толай Метро Кэш энд Керри
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