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Указ президента усиливает контроль за информацией и статистикой в ТЭК

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал указ о перечне информации в сфере топливно-энергетического комплекса, доступ к которой ограничен, а также о порядке ее использования. Указ опубликован.

В документе сказано. что эти меры приняты в связи с необходимостью принятия безотлагательных мер в ответ на недружественные и противоречащие международному праву действия Соединенных Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций.

Указ президента касается, в частности, доступа к информации о нефтепереработке, экспорте и логистике в ТЭК, биржевой торговле.

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Указ президента усиливает контроль за информацией и статистикой в ТЭК

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