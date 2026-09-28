Путин разрешил МКБ сделки с акциями стратегических предприятий, принадлежащих Sova Capital

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Московский кредитный банк (МКБ) получил разрешение на сделки с миноритарными пакетами акций ряда российских стратегических предприятий, принадлежащих инвестиционной компании Sova Capital (ранее она вместе с МКБ входила в концерн "Россиум").

Соответствующее распоряжение президент Владимир Путин подписал 28 сентября, оно опубликовано на официальном портале раскрытия нормативных актов.

Оно касается обыкновенных акций ФСК "Россети" (1 млрд 48 млн 222 тыс. 793 акций), "ТГК 1" (159 млн 721 тыс. 87), "Россети Волга" (45 млн 478 тыс. 552), "Россети Центр" (22 млн 279 тыс.), "Интер РАО ЕЭС" (8 млн 494 тыс. 12,7), "ЭЛ5-Энерго" (7 млн 292 тыс. 297), ФСК "РусГидро " (6 млн 989 тыс. 472), "Россети Урал" (4,7 млн), "Второй генерирующей компании оптового рынка электроэнергии" (3 млн 876 тыс. 718), ВТБ (3 млн 716 тыс. 93,2), "Газпрома" (2 млн 725 тыс. 770), "Россети Центр и Приволжье" (1,980 млн), "Мосэнерго" (1 млн 78 тыс. 880), "Юнипро" (1 млн 10 тыс. 712), "Норильского никеля" (928,3 тыс.), "Новороссийского морского торгового порта" (624,4 тыс.), "Роснефти" (487,802 тыс.), "Распадской" (425,560 тыс.), "Полюса" (166,320 тыс.), "Газпром нефти" (139,582 тыс.), АК "АЛРОСА" (138,530 тыс.), "Ростелекома" (100,821 тыс.), "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтеза" (50 тыс.), "Т Плюса" (33,367 тыс.), "Аэрофлота" (25,880 тыс.), "Совкомфлота" (21 тыс.), "Россети Северный Кавказ" (9,150 тыс.), "ННК-Варьеганнефтегаз" (260), "Электромагистралей" (239), а также 2 млн 59,769 тыс. обыкновенных и 1 млн 239,007 привилегированных акций "Сургутнефтегаза", 444,653 тыс. обыкновенных и 36,276 тыс. привилегированных акций "Татнефти", 503 привилегированных акций "Башнефти", 110 привилегированных акций компании "Россети Ленэнерго", 50 привилегированных акций "Саратовского нефтеперерабатывающего завода".

Инвестиционная компания Sova Capital Limited (ранее Otkritie Capital International Limited) была создана в 2007 году. Основным акционером компании ранее являлся бывший совладелец "Россиума" Роман Авдеев. В марте 2022 года из-за проблем с ликвидностью Sova Capital перешла под специальное управление. Головной офис Sova Capital расположен в Лондоне (Великобритания), компания регулируется Financial Conduct Authority (FCA, Управление по финансовому регулированию и надзору Великобритании).

Ранее сообщалось, что Sova Capital в марте 2023 года передала портфель российских ценных бумаг холдинговой компании "Доминанта" (была основным владельцем "Россиума") в обмен на отказ от права требования по долгу. "Доминанта" выкупила бумаги на сумму 251 млн футов стерлингов, зачла требования по долгу на 213 млн фунтов.

МКБ - основной финансовый актив концерна "Россиум". В октябре 2024 года Роман Авдеев передал свою долю в концерне структурам Сергея Сударикова (по последним раскрытым данным, он был одним из крупнейших бенефициаров группы "Регион").