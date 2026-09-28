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Действие указа об условиях оплаты российского газа продлено до 1 апреля 2027 года

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Действие указа президента об условиях оплаты российского газа продлено еще на полгода - до 1 апреля 2027 года.

Речь идет об указе №172 от 31 марта 2022 года "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа". Изначально схема предполагала оплату только с участием Газпромбанка (ГПБ).

В конце 2024 года "уполномоченный банк" (ГПБ - ИФ) в указе был заменен на "российская кредитная организация" (то есть любой российский). Прием оплаты таким способом допускался на период до конца первого квартала 2025 года, потом он несколько раз продлевался.

Новый указ президента №701 от 28 сентября 2026 года опубликован на официальном портале правовой информации.

Ранее в комментарии ГПБ отмечалось, что таким образом покупателям газа предоставлена "отсрочка в целях получения в этот срок необходимых лицензий или отмены ограничений на работу с уполномоченным банком - Газпромбанком".

ГПБ Газпромбанк
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