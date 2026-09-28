Что произошло в мире науки. Вечерний дайджест

Пение диких лемуров индри, потенциальные риски использования мобильных телефонов во время беременности, а также патогенность вируса Оя для человека

Фото: Wolfgang Kaehler/LightRocket via Getty Images

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Интерфакс" и научно-популярное издание N+1 подготовили совместный обзор основных новостей науки, техники и технологий за последние семь дней.

- Исследование ученых из Италии и с Мадагаскара указало на то, что поющие лемуры индри способны настраивать форманты. Индри шире открывали рот на высоких нотах, из-за чего резонансные частоты тракта сдвигались вверх, и форманты совпадали с частотой основного тона или его гармониками. Похожим образом певцы управляют своим голосом, усиливая одни или другие частоты с помощью движений голосового тракта. По мнению авторов, координация раскрытия рта с высотой ноты позволяет песне лемуров разноситься на большие расстояния.

- В Сан-Франциско на днях прошли необычные заезды: четыре ИИ-агента на базе топовых коммерческих моделей – GPT-6 Astra, Claude Fable 5.1, Grok 4.6 и GPT-5.6 Sol – взяли под управление автомобиль. Справилась с этим лишь Astra, последняя на тот момент модель от OpenAI, хоть и со второй попытки. Что означают результаты этого эксперимента и скоро ли мы получим автопилоты на базе моделей GPT, можно узнать в этой статье.

- В этом материале N+1 разбирался, как заразному раку удается обходить защиту иммунной системы и почему у людей он почти никогда не развивается. В природе трансмиссивный, или заразный, рак долгое время был известен всего у трех групп животных: у собак, тасманийских дьяволов и двустворчатых моллюсков. Недавно к этому списку неожиданно добавились американские сомики.

- Несколько лет назад на юго-востоке Турции на знаменитом памятнике Гёбекли-Тепе раскопали две могилы, в одной из которых лежали три человека. Их черепа были сложены в углу могилы, вырытой в покрытом гипсом полу одной из построек IX тысячелетия до нашей эры. Антропологи определили, что в могиле покоились женщина старше 35 лет, мужчина 20-30 лет и девочка 11-14 лет. Вполне вероятно, что могилу использовали многократно и для более позднего погребения разгребали кости, чтобы поместить новое тело, и в какой-то момент могилу окончательно запечатали.

- Американские ученые выяснили, что длительное использование телефона во время беременности может вредить развитию сердечно-сосудистой системы плода через окислительный стресс и повреждение ДНК. Однако авторы обзора призывают интерпретировать эти результаты с осторожностью из-за высокого риска предвзятости во многих анализируемых статьях.

- Биофизики обнаружили, что растения интегрируют пространственно-распределенные световые сигналы нелинейно, из-за чего направление их роста может иногда не совпадать с направлением максимальной освещенности.

- Китайские медики сообщили о первом подтвержденном случае заболевания человека, вызванного вирусом Оя. Оно проявилось у ранее здоровой пациентки тяжелым гепатитом, энтеритом и коагулопатией.

- Находиться рядом с романтическим партнером не только приятно, но и полезно. Израильские ученые установили в экспериментах, что присутствие романтического партнера значительно улучшает гомеостатические функции организма.

- Американские ученые выяснили, что третий американский президент Томас Джефферсон имел как минимум двух внебрачных детей от рабыни, которая приходилась единокровной сестрой его официальной жены.

- Исследователи пришли к выводу, что исключительно низкие показатели заболеваемости деменцией у аборигенных индейских племен в Боливии во многом объясняются низкой продолжительностью жизни при этом заболевании.