В Переславле-Залесском при пожаре на производстве петард погибли пятеро

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - В Переславле-Залесском при пожаре на предприятии по производству петард пять человек погибли и одна женщина получила травмы, сообщило МЧС.

Пострадавшую с травмами ноги передали врачам скорой помощи. Тела всех погибших нашли уже при разборе завалов.

Пожар локализован. Горят два здания на территории предприятия. Их продолжают тушить более 100 человек и 40 единиц техники. Силы и средства наращиваются.