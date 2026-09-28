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В Переславле-Залесском при пожаре на производстве петард погибли пятеро

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - В Переславле-Залесском при пожаре на предприятии по производству петард пять человек погибли и одна женщина получила травмы, сообщило МЧС.

Пострадавшую с травмами ноги передали врачам скорой помощи. Тела всех погибших нашли уже при разборе завалов.

Пожар локализован. Горят два здания на территории предприятия. Их продолжают тушить более 100 человек и 40 единиц техники. Силы и средства наращиваются.

МЧС Переславль-Залесский
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В Переславле-Залесском при пожаре на производстве петард погибли пятеро

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