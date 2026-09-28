Путин установил штатную численность Вооруженных Сил РФ в количестве 2,44 млн единиц

В их числе 1,55 млн военнослужащих

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин установил штатную численность Вооруженных Сил РФ, соответствующий указ главы государства размещен в понедельник на официальном портале правовой информации.

"Установить штатную численность Вооруженных Сил Российской Федерации в количестве 2 441 630 единиц, в том числе 1 550 500 военнослужащих", - гласит указ.

Правительству РФ предписано предусмотреть выделение министерству обороны бюджетных ассигнований из федерального бюджета, необходимых для реализации установленной численности ВС.

Указ подписан 28 сентября и вступает в силу со дня его подписания.

Согласно предыдущему указу президента от 27 июля текущего года, штатная численность военнослужащих Вооруженных Сил устанавливалась в количестве 2 426 130 единиц, в том числе 1 535 000 военнослужащих. Указом от 27 июля были внесены изменения в связи с созданием в Вооруженных силах РФ военно-строительных подразделений. Документом была установлена предельная численность центрального аппарата министерства обороны РФ в количестве 13 тыс. 400 единиц (без персонала по охране и обслуживанию зданий), в том числе федеральных государственных гражданских служащих в количестве 4 тыс. 930 человек.