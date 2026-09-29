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Военные заявили, что в Харьковской области взята под контроль Крейдянка

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Вооружённые силы России взяли под контроль село Крейдянка в Харьковской области, сообщило во вторник министерство обороны РФ.

"Подразделения группировки войск "Север" в Харьковской области продолжают сжимать кольцо окружения и расширять внешнюю зону контроля. В ходе активных наступательных действий освобождён населённый пункт Крейдянка Харьковской области", - сказано в сообщении ведомства.

По его данным, в кольце окружения ведутся бои за Нестерное, Лукашово, Грачевка, Рубленое и Резниково Харьковской области.

В ходе боёв нанесено комплексное огневое поражение по районам сосредоточения двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районе населённого пункта Хатнее Харьковской области.

Потери ВСУ за сутки в кольце окружения составили более 60 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля, говорится в сводке.

"В ходе расширения внешней зоны контроля продолжаются активные бои за освобождение населённого пункта Приколотное Харьковской области", - информирует Минобороны.

Минобороны РФ
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