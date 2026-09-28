Путин поддержал идею выдвижения Володина на пост председателя Госдумы

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Президент России Владимир Путин поддержал выдвижение кандидатуры Вячеслава Володина на должность председателя Государственной Думы девятого созыва.

"Я, со своей стороны, полностью поддерживаю идею выдвижения Володина Вячеслава Викторовича на должность председателя Государственной Думы следующего созыва", - сказал Путин в понедельник на встрече с руководителями политических партий.

Он отметил, что, как было ранее отмечено в рамках встречи, Володин "выстроил работу в предыдущем составе Госдумы должным образом, очень по-партнёрски, и атмосфера была и принципиальной, и деловой".

Во время встречи председатель "Единой России" Дмитрий Медведев сказал, что в рамках проведённого совместного заседания бюро Высшего совета и Генерального совета партии, принято решение поддержать Володина на должность председателя Государственной Думы, "имея в виду вашу (Путина) позицию (по этому вопросу)".