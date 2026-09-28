Трамп заявил, что не обсуждал с Си Цзиньпином продажу американского оружия Китаю

Москва. 28 сентября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп в понедельник заверил, что не обсуждал продажу американского оружия Китаю на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином на прошлой неделе.

"Я никогда об этом не слышал. (...) Возможно, они хотели бы купить, потому что мы делаем оборудование лучше, чем они. Возможно, это хорошая идея. Но мы такое не обсуждали", - сказал американский лидер журналистам в Белом доме.

Так он прокомментировал вопрос журналиста о заявлении посла США в Китае Дэвида Пердью, который накануне сказал, что Трамп предложил Си Цзиньпину начать закупать американское вооружение.

Это заявление посла вызвало удивление у некоторых американских СМИ, потому что законы США запрещают такого рода поставки в КНР.