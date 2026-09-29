Минобороны РФ заявило о взятии под контроль 72 зданий в Доброполье

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Подразделения группировки войск "Центр" ведут наступление в нескольких частях города Доброполье (ДНР), под российский контроль перешло 72 здания, заявили в Минобороны России во вторник.

"В населенном пункте Доброполье Донецкой Народной Республики в течение суток штурмовые группы 51-й армии наступали в северо-восточной, центральной и южной частях города", - говорится в сообщении.

"В течение суток освобождено 72 здания, уничтожено более 25 военнослужащих ВСУ", - заявили в ведомстве.