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Российские военные сообщили о контроле над селом Веселое Поле в ДНР

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы РФ взяли под контроль село Веселое Поле в ДНР, сообщили во вторник в Минобороны России.

"Подразделения группировки войск "Центр" активными действиями освободили населенный пункт Веселое Поле Донецкой Народной Республики. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Новоявленка, Марьевка, Староварваровка, Горняк и Роганское Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении министерства.

По данным ведомства, в зоне ответственности группировки "Центр" потери украинской армии составили до 460 военнослужащих, две боевые бронированные машины, 13 автомобилей и артиллерийское орудие "Мста-Б".

"Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике аэромобильной, двух десантно-штурмовых бригад и штурмового полка ВСУ в районах населенных пунктов Новосоленое Запорожской области, Васильковка, Федоровское, Подгавриловка и Демурино Днепропетровской области", - сообщило Минобороны РФ.

По его информации, потери украинских сил на этих участках составили до 180 военнослужащих, танк, боевая бронированная машина и семь автомобилей.

"Подразделения группировки войск "Запад" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ, бригады теробороны и бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Брусовка, Маяки, Сидорово, Вайгородок Донецкой Народной Республики, Малиевка и Осиново Харьковской области", - сказано в сообщении ведомства.

По словам военных, в зоне ответственности группировки украинская армия потеряла свыше 230 военнослужащих, шесть боевых бронированных машин, 15 автомобилей и два артиллерийских орудия.

"Подразделения "Южной" группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной, аэромобильной бригад ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Беленькое, Дружковка, Николаевка, Краматорск и Семеновка Донецкой Народной Республики", - сообщило министерство обороны.

Потери украинских сил здесь составили более 205 военнослужащих, боевая бронированная машина, 19 автомобилей и два орудия полевой артиллерии, проинформировали российские военные.

"Подразделения группировки войск "Днепр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям механизированной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Орехов, Кирово, Преображенка и Веселянка Запорожской области", - сказали в Минобороны РФ.

Там сообщили, что в зоне действий группировки армия Украины потеряла до 20 украинских военнослужащих, шесть автомобилей и две станции радиоэлектронной борьбы.

По данным Минобороны РФ, группировка "Север" нанесла удары по районам сосредоточения живой силы и опорным пунктам двух механизированных бригад ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины в Харьковской области.

"В Сумской области нанесено огневое поражение живой силе и технике формирований трех механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Хотень, Кияница, Великая Рыбица и Малая Рыбица", - говорится в сообщении.

В зоне ответственности группировки "Север" армия Украины потеряла свыше 315 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, 25 автомобилей и станцию радиоэлектронной борьбы, проинформировало военное ведомство.

Минобороны РФ
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