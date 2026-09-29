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Лавров, Собянин, Львова-Белова и Трутнев отказались от депутатских мандатов

Лавров, Собянин, Львова-Белова и Трутнев отказались от депутатских мандатов
Мэр Москвы Сергей Собянин и глава МИД России Сергей Лавров (слева направо)
Фото: Гавриил Григоров/POOL/ТАСС

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - В ЦИК РФ зарегистрировали отказы от депутатских мандатов главы МИД РФ Сергея Лаврова, мэра Москвы Сергея Собянина и уполномоченного по правам ребёнка в России Марии Львовой-Беловой.

Как следует из опубликованных материалов к заседаниям, прошедшим во вторник, от мандатов отказались порядка 60 кандидатов, зарегистрированных депутатами Госдумы девятого созыва.

В частности, отказы направили Лавров, Собянин, Львова-Белова, заместитель генерального директора ВГТРК Евгений Поддубный, а также заместитель председателя правительства РФ - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

От своих мандатов отказались губернаторы Курской и Московской областей Александр Хинштейн и Андрей Воробьев, глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Михаил Развожаев, главы Башкортостана и Татарстана - Радий Хабиров и Рустам Минниханов, а также глава Республики Северная Осетия - Алания Сергей Меняйло.

Также отказ от мандата зарегистрирован от секретаря Генерального совета партии "Единая Россия" Владимира Якушева, председателя Думы ХМАО-Югры Бориса Хохрякова, вице-премьера правительства Татарстана Александра Лапина, министра труда, занятости и социальной защиты Республики Татарстан Эльмира Зарипова и других.

Вакантные мандаты будут переданы другим зарегистрированным кандидатам в депутаты от партии "Единая Россия".

Выборы в Госдуму прошли в РФ с 18 по 20 сентября.

ЦИК Госдума Сергей Лавров Сергей Собянин Юрий Трутнев Мария Львова-Белова Евгений Поддубный
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