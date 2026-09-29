В Крыму поднявшаяся вода заблокировала в Красной пещере четырех туристов

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - В Крыму в Красных пещерах четверо туристов оказались заблокированы из-за подъема уровня воды, сообщило МЧС.

"Поступило сообщение о том, что на экстрим-маршруте в Красной пещере из-за подъема уровня воды четверо туристов оказались заблокированы за сифонами", - говорится в сообщении.

Самостоятельно выбраться из пещер люди не могут.

На место прибыли спасатели, работа ведется на двух участках - со стороны пещер Красная и Голубиная. К операции привлекли 28 спасателей и 7 единиц техники.