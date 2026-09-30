Учение противодиверсионных сил Тихоокеанского флота прошло на Камчатке

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Военнослужащие отряда Тихоокеанского флота (ТОФ) по борьбе с диверсионными силами и средствами отработали на Камчатке уничтожение условного противника с применением берегового самоходного реактивного комплекса ДП-62 "Дамба", сообщает пресс-служба ТОФ в среду.

"Тренировки и практические стрельбы проводятся днем и ночью для обеспечения противодиверсионной безопасности и поддержания высокой боевой готовности расчетов комплекса", - говорится в сообщении.

Отмечается, что при обнаружении необитаемых подводных аппаратов или диверсионно-разведывательных групп расчет огневой группы оперативно выдвигается на назначенную позицию и открывает огонь с учетом заранее определенных секторов и зон поражения.