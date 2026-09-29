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Спасатели обнаружили заблокированных в пещере в Крыму туристов

Принимаются меры по их эвакуации

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Спасатели обнаружили туристов, заблокированных в Красной пещере в Крыму, их состояние удовлетворительное, сообщил республиканский главк МЧС РФ.

"Спасатели обнаружили 4 туристов. На данный момент принимаются меры по их выводу наружу. Состояние мужчин и женщины удовлетворительное", - говорится в сообщении.

Ранее четверо туристов оказались заблокированными в Красных пещерах в Крыму из-за подъема уровня воды. На поиски туристов отправились две группы спасателей навстречу друг другу, одна из них обнаружила обвал и вернулась обратно, вторая продолжала работы. Всего к поиску привлекли 41 человека, задействовали 12 единиц техники.

Главное следственное управление СКР по Крыму и Севастополю, а также прокуратура республики в своих каналах в Max сообщили, что проводят проверки по данному случаю.

Крым туристы пещера
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