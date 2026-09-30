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Останки четырех моряков обнаружили на отбуксированном на Камчатку судне "Триумф"

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - На выгоревшем рыболовном судне "Триумф", отбуксированном в порт Петропавловска-Камчатского, обнаружены тела четырех погибших моряков, сообщает в среду Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

"Следователями проведен осмотр сгоревшего судна, в ходе которого обнаружены и извлечены останки тел погибших", - говорится в сообщении.

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Назначены судебно-медицинские и генетические судебные экспертизы.

Ранее эти четверо жителей Приморского края считались пропавшими без вести. Их искали в акватории, где загорелось судно.

Как сообщалось, рыболовный сейнер "Триумф" из Приморья, на борту которого находились 29 человек, загорелся в Тихом океане у юга Камчатки вечером 25 сентября. Проходившее мимо судно "Персей" подобрало 25 моряков. Среди спасенных - семеро пострадавших. Четверо госпитализированы, двое остаются в реанимации в крайне тяжелом состоянии. У них отравление угарным газом и ожоги дыхательных путей.

Во вторник "Триумф" отбуксировали в порт Петропавловска-Камчатского. Там пожарные осмотрели выгоревшее изнутри судно и занялись его дотушиванием и проливкой. Но сейчас по согласованию с представителем собственника эти работы остановили из-за угрозы опрокидывания "Триумфа". В МЧС сообщили, что на сейнере задраили все люки и загерметизировали отсеки кормовой части.

По факту случившегося СК возбудил уголовное дело о нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта.

Петропавловск-Камчатский Камчатка
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