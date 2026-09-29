Что произошло за день: вторник, 29 сентября

Отказ Лаврова и Собянина от депутатских мандатов, предложение спецпосланника президента США по смягчению санкций против РФ, катастрофа Ту-95

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Краткая сводка событий, произошедших за день:

- Решения о передаче во внешнее управление активов некоторых иностранных компаний в РФ не направлены на смену собственника, заявил Дмитрий Песков.

- Фракция партии "Единая Россия" выдвинула Вячеслава Володина на пост председателя Госдумы. Также она выдвинула кандидатов на посты председателей комитетов Госдумы.

- От депутатских мандатов отказались глава МИД РФ Сергей Лавров, мэр Москвы Сергей Собянин, уполномоченный по правам ребенка в России Мария Львова-Белова, замгендиректора ВГТРК Евгений Поддубный, зампред правительства РФ - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев.

- В Амурской области самолет Ту-95 потерпел катастрофу при учебно-тренировочном полете, погибли шесть членов экипажа.

- Спецпосланник президента США Джон Коул предложил ослабить некоторые санкции против РФ в обмен на освобождение заключенных, сообщает журнал The Atlantic.

- Суд конфисковал 3 млрд руб. у экс-главы "Русагро" Максима Басова и более 364 млн юаней и 35,1 млн руб. у бывшей жены основателя ПАО "Русагро" Вадима Мошковича.

- Журналист Юрий Дудь (признан в РФ иноагентом) заочно арестован в Москве по делу об оправдании терроризма.

- Лимит на вывоз наличных рублей в ЕАЭС снижен со $100 тысяч до 1 млн рублей и распространен на Азербайджан, Узбекистан и Таджикистан.

- Даниил Медведев победил соотечественника Андрея Рублева в финале турнира категории ATP 250 в Ханчжоу (Китай).