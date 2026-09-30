Более 300 горняков вывели на поверхность из-за пожара на шахте "Распадская"

Пострадавших нет

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Возгорание произошло в демонтажной камере на шахте "Распадская" в ночь на 30 сентября, оно ликвидировано, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС по Кемеровской области.

"Все 305 работников были выведены на поверхность, пострадавших нет", - сказал представитель пресс-службы. Возгорание было потушено собственными силами.

Представитель МЧС отметил также, что лава, в которой произошло ЧП, была нерабочей.

В пресс-службе "Распадской" "Интерфаксу" подтвердили, что никто не пострадали и что пожар потушили работники шахты, но пока не уточнили, как повлиял инцидент на угледобычу и проходку.

"На данный момент ВГСЧ (военизированные горноспасательные части - ИФ) ведут мониторинг газовой обстановки на шахте", - сообщил представитель пресс-службы, добавив, что "локальное возгорание произошло в районе одной секции крепи демонтажной камеры", в шахте находилось 304 работника.

"Причины случившегося устанавливаются", - сказал он.

ПАО "Распадская" объединяет предприятия единого комплекса по добыче коксующегося угля, включая крупнейшую в стране шахту "Распадская", "Разрез Распадский", шахту "Распадская-Коксовая", а также шахты "Алардинская", "Осинниковская", "Усковская", "Ерунаковская-8", "Есаульская".