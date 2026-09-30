Минобороны сообщило об ударах по целям в Киеве и порту Измаил

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Минобороны сообщило, что ночью был нанесен массированный удар по целям в Киеве, Киевской области и в порту Измаил.

"Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности, в результате которого поражены коммуникационный центр в Киеве, объекты энергетической системы Украины в Киевской области, обеспечивающие военное производство, а также инфраструктура порта Измаил", - сообщили в ведомстве.