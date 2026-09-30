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Минобороны сообщило об ударах по целям в Киеве и порту Измаил

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Минобороны сообщило, что ночью был нанесен массированный удар по целям в Киеве, Киевской области и в порту Измаил.

"Сегодня ночью Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен массированный удар высокоточным оружием наземного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами большой дальности, в результате которого поражены коммуникационный центр в Киеве, объекты энергетической системы Украины в Киевской области, обеспечивающие военное производство, а также инфраструктура порта Измаил", - сообщили в ведомстве.

Хроника 24 февраля 2022 года – 30 сентября 2026 года Военная операция на Украине
Измаил Киев Минобороны Украина
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