Для аэропорта Уфы отменили ограничения

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Для аэропорта Уфы отменили ограничения на прием и отправку рейсов, сообщила Росавиация.

"Режим "Беспилотная опасность опасность" снят. Также сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Уфы", - написал в мессенджере председатель Госкомитета по ЧС Башкирии Кирилл Первов.

Аэропорт приостанавливал обслуживание самолетов утром в среду, когда на территории Башкирии был объявлен режим беспилотной опасности. Ограничения действовали больше трех с половиной часов.